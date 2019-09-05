В Николаевской области неизвестные ограбили АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Николаевской области трое мужчин напали на АЗС и похитили 24 тысячи гривен. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Николаевской области, передает УНН.
По данным полиции, 5 сентября, около 5:00 утра на территорию станции заехал автомобиль темного цвета, из салона которого выбежали трое мужчин в темной одежде, их лица до глаз были прикрыты платками.
Угрожая охотничьим ружьем и ножом, злоумышленники проникли внутрь помещения заправки и похитили сейф, в котором находились деньги в общей сумме почти 24 тысячи гривен. После этого нападавшие сели в авто и поехали в направлении села Мигия.
Правоохранители сообщили, что следствие продолжается.
"Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой), санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.
Напомним, в Одессе иностранец ограбил почту.