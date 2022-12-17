На Миколаївщині ліквідували чергову дрейфуючу міну – ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України у Миколаївській області ліквідували якірну міну, яку винесло на морське узбережжя.
Про це повідомляє ВМС ЗС України, пише УНН.
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“На морське узбережжя Миколаївщини штормове море знов винесло якірну міну. Цього разу небезпечний сюрприз опинився дуже близько до прибережних будов цивільного населення. Місцеві жителі негайно сповістили військових про виявлений снаряд”, - йдеться у повідомленні.
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В Одеській області успішно ліквідували дрейфуючу міну.
Додамо
10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря, повідомило міністерство оборони.