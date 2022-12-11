В Одеській області ліквідували дрейфуючу міну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Одеській області успішно ліквідували дрейфуючу міну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram.
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Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини.
Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Нагадаємо
У суботу військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря, повідомило міністерство оборони.