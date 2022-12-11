В Одесской области ликвидировали дрейфующую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Одесской области успешно ликвидировали дрейфующую мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины в Telegram.
Детали
Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина у побережья Одесской области.
Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Напомним
В субботу военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, которая дрейфовала вблизи берега Черного моря, сообщило министерство обороны.