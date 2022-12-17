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В Николаевской области ликвидировали очередную дрейфующую мину - ВМС

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Николаевской области ликвидировали якорную мину, вынесенную на морское побережье.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины, пишет УНН.

Цитата

“На морское побережье Николаевской области штормовое море снова вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения. Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области успешно ликвидировали дрейфующую мину.

Добавим

10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря, сообщило министерство обороны.

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