В Николаевской области ликвидировали очередную дрейфующую мину - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Николаевской области ликвидировали якорную мину, вынесенную на морское побережье.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины, пишет УНН.
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“На морское побережье Николаевской области штормовое море снова вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения. Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде”, - говорится в сообщении.
Напомним
В Одесской области успешно ликвидировали дрейфующую мину.
Добавим
10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря, сообщило министерство обороны.