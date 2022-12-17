В Николаевской области ликвидировали очередную дрейфующую мину - ВМС

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“На морское побережье Николаевской области штормовое море снова вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения. Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области успешно ликвидировали дрейфующую мину.

Добавим

10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря, сообщило министерство обороны.