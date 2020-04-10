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На Миколаївщині досі не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Миколаївщині, станом на 20:00 10 квітня не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook.

“Станом на 20:00 10 квітня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19. Протягом дня за медичною допомогою звернулося 11 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 3 осіб госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб". Іншим 8 особам призначене амбулаторне лікування в умовах самоізоляції”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 17 пацієнтів перебувають в інфекційному стаціонарі. Всього від пчоатку року з медичною допомогою звернулось 118 пацієнтівв з підозрою на COVID-19.

“Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 110 пацієнтів. В стадії обстеження 8 осіб. На сьогодні 81 обстежена особа має негативний результат, 29 проб у роботі”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що впродовж сьомого-дев’ятого квітня методом ПЛР обстежено 108 осіб з діагнозом "Пневмонія" та контактних осіб з підозрілими випадками та осіб, які прибули з-за кордону. З них 33 особи мають негативних результат, 75 проб в роботі.

Окрім того вказано, що з від початку карантину на Миколаївщині взяли на облік 3 тис. осіб, які прибули з-за кордону. 1906 осіб вже зняли з обліку у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Миколаївській області виявила порушення під час відбору біологічного матеріалу у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Відповідно, всі результати тестів в області можуть бути недійсними.

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