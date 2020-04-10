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В Николаевской области до сих пор не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19

В Николаевской области до сих пор не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11001 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Николаевской области по состоянию на 20:00 10 апреля систем не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

"По состоянию на 20:00 10 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. В течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Указано, что 17 пациентов находятся в инфекционном стационаре. Всего от пчоатку года с медицинской помощью обратилось 118 пациентивв с подозрением на COVID-19.

"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследована лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", - указано в сообщении.

Сообщается, что в течение седьмого-девятого апреля методом ПЦР обследовано 108 человек с диагнозом "пневмония" и контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за рубежа. Из них 33 человека имеют отрицательных результат, 75 проб в работе.

Кроме того указано, что с самого начала карантина на Николаевщине взяли на учет 3 тыс. человек, прибывших из-за рубежа. 1906 человек уже сняли с учета в связи с завершением сроков самоизоляции.

Напомним, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила нарушения при отборе биологического материала у пациентов с подозрением на COVID-19. Соответственно, все результаты тестов в области могут быть недействительными.

Украинские Национальные Новости

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