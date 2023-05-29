На Миколаївщині автомобіль підірвався на протипіхотній міні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани Миколаївської області, легковий автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Унаслідок чого є постраждалі, повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, пише УНН.
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Двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт на берегу лиману і наїхали на протипіхотну міну.
Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.
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