На Київщині 12-річний хлопчик знайшов боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Київській області, у селі Гатне 12-річний хлопчик під час прогулянки знайшов боєприпас. Про це повідомляє на своїй сторінці у Telegram поліція Київської області, пише УНН.
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"У селі Гатне 12-річний хлопчик під час прогулянки знайшов боєприпас", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, 28 травня до Чабанівського відділення поліції Київщини надійшло повідомлення про виявлення небезпечної знахідки.
Поліціянти оглянули місце події та викликали на місце Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо
В Ізюмському районі на Харківщині чоловік підняв на дорозі невідомий боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Внаслідок чого, лишився пальців на руці.