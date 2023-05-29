В Киевской области 12-летний мальчик нашел боеприпас
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевской области, в селе Гатное 12-летний мальчик во время прогулки нашел боеприпас. Об этом сообщает на своей странице в Telegram полиция Киевской области, пишет УНН.
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"В селе Гатное 12-летний мальчик во время прогулки нашел боеприпас", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, 28 мая в Чабановское отделение полиции Киевской области поступило сообщение об обнаружении опасной находки.
Полицейские осмотрели место происшествия и вызвали на место Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Напомним
В Изюмском районе на Харьковщине мужчина поднял на дороге неизвестный боеприпас, который взорвался у него в руках. В результате чего, остался без пальцев на руке.