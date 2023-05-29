В Николаевской области автомобиль взорвался на противопехотной мине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На берегу Днепро-Бугского лимана, между населенными пунктами Лупарево и Лиманы Николаевской области, легковой автомобиль наехал на противопехотную мину. В результате чего пострадали, сообщает начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет, пишет УНН.
Детали
Двое мужчин 47-ми и 61-го лет приехали на Mitsubishi Pajero Sport, чтобы набрать песок для строительных работ на берегу лимана и наехали на противопехотную мину.
Мужчины получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области 12-летний мальчик нашел боеприпас