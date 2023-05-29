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19:26 • 38199 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100696 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105273 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105671 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100587 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91466 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109504 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131142 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169949 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 162936 просмотра
Актуальное
В Николаевской области автомобиль взорвался на противопехотной мине

В Николаевской области автомобиль взорвался на противопехотной мине

Киев • УНН

 • 475701 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. На берегу Днепро-Бугского лимана, между населенными пунктами Лупарево и Лиманы Николаевской области, легковой автомобиль наехал на противопехотную мину. В результате чего пострадали, сообщает начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет, пишет УНН.

Детали

Двое мужчин 47-ми и 61-го лет приехали на Mitsubishi Pajero Sport, чтобы набрать песок для строительных работ на берегу лимана и наехали на противопехотную мину.

Мужчины получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

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