На межі Закарпаття та Львівщини збили ворожу крилату ракету - ОВА

На межі Закарпатської та Львівської областей збили ворожу крилату ракету, що прямувала до Закарпаття, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, пише УНН.

Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону. Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя! Ми пишаємося! Закарпаття пишається!