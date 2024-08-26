На межі Закарпаття та Львівщини збили ворожу крилату ракету - ОВА
Київ • УНН
650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збив крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита подякував військовим за професіоналізм та збережені життя.
На межі Закарпатської та Львівської областей збили ворожу крилату ракету, що прямувала до Закарпаття, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, пише УНН.
Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону. Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя! Ми пишаємося! Закарпаття пишається!
Армія рф атакувала об'єкти енергетики на Львівщині: у Львові та регіоні перебої зі світлом26.08.24, 09:48 • 23558 переглядiв