На границе Закарпатья и Львовщины сбили вражескую крылатую ракету - ОВА
Киев • УНН
650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбил крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей. Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита поблагодарил военных за профессионализм и сохраненные жизни.
На границе Закарпатской и Львовской областей сбили вражескую крылатую ракету, которая направлялась в Закарпатье, сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.
Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион. Спасибо, собратья, за профессионализм и сохраненные жизни! Мы гордимся! Закарпатье гордится!
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