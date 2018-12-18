На метро на Виноградар хочуть дати 2,5 млрд грн держпідтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалить рішення про державну підтримку Києву у сумі 2,5 млрд грн для будівництва метро на Виноградар. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації роботи уряду на 2019 рік, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні приймемо рішення про те, щоби підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект для столиці - це будівництво метро на Виноградар. Сьогодні ми приймемо рішення і 2,5 млрд грн урядової підтримки будуть направлені на те, щоби столиця могла реалізувати цей важливий проект", - сказав він.
Нагадаємо, ПАТ "Київметробуд" виграло аукціон на будівництво метро на Виноградар у Києві.
Влада Києва затвердила проект метро на Виноградар у липні цього року.