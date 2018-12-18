На метро на Виноградарь хотят дать 2,5 млрд грн господдержки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о государственной поддержке Киеву в сумме 2,5 млрд грн для строительства метро на Виноградарь. Об этом рассказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации работы правительства на 2019 год, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект для столицы - это строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы примем решение и 2,5 млрд грн правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот важный проект", - сказал он.
Напомним, ПАО "Киевметрострой" выиграло аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве.
Власти Киева утвердили проект метро на Виноградарь в июле этого года.