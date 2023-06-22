На Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжується наступ, є просування ще до кілометра - речник

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 224 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 17430 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 22122 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 30905 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 101988 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 173758 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 181556 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 140484 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137265 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87682 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
32%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 14877 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 18497 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 22417 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 23509 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 17977 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 2460 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 17430 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 181556 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 238728 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 386828 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 15405 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 20501 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36777 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 33136 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 140484 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжується наступ, є просування ще до кілометра - речник

Київ • УНН

 • 554882 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Сили оборони України на Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжують наступ, ще більше просунулися - на відстань до кілометра, повідомив у четвер речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, пише УНН.

На Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжується наступ, є просування ще до кілометра - речник

Цитата

"Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також маємо виконувати плани щодо оборони у нашій зоні відповідальності. Маємо просування у бік противника до 1 км, ідеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту", - сказав Шершень.

Деталі

Зі слів речника, протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували українські позиції на Таврійському напрямку. Окрім того, здійснили 574 обстріли, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію. "Найчастіше і найінтенсивніше ворог атакував на сході - на Донеччині в районі Авдіївки та Мар’їнки, отримавши гідну відсіч - відступив", - зазначив Шершень.

"Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - наголосив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Шершень також повідомив, що за минулу добу артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань, "серед іншого також контрбатарейна боротьба".

"Вчора ввечері підрозділами ППО Таврійського напрямку знищили 2 повітряні цілі - БПЛА “Орлан-10” та “Zala” - це розвідники. Орієнтовні втрати противника за добу: вбитими - 129 окупантів, пораненими — 236 окупантів, у полон взято 5", - повідомив Шершень.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74