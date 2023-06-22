На Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжується наступ, є просування ще до кілометра - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сили оборони України на Мелітопольському і Бердянському напрямках продовжують наступ, ще більше просунулися - на відстань до кілометра, повідомив у четвер речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також маємо виконувати плани щодо оборони у нашій зоні відповідальності. Маємо просування у бік противника до 1 км, ідеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту", - сказав Шершень.
Деталі
Зі слів речника, протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували українські позиції на Таврійському напрямку. Окрім того, здійснили 574 обстріли, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію. "Найчастіше і найінтенсивніше ворог атакував на сході - на Донеччині в районі Авдіївки та Мар’їнки, отримавши гідну відсіч - відступив", - зазначив Шершень.
"Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - наголосив речник Сил оборони Таврійського напрямку.
Шершень також повідомив, що за минулу добу артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань, "серед іншого також контрбатарейна боротьба".
"Вчора ввечері підрозділами ППО Таврійського напрямку знищили 2 повітряні цілі - БПЛА “Орлан-10” та “Zala” - це розвідники. Орієнтовні втрати противника за добу: вбитими - 129 окупантів, пораненими — 236 окупантів, у полон взято 5", - повідомив Шершень.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.