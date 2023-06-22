Сили оборони продовжують наступ на трьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках, повідомили у четвер у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському", - ідеться у повідомленні Генштабу у Facebook.
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Як повідомляється, на напрямку Рівнопіль – Старомайорське "мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".
Ворог, за повідомленням, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат.
На Лиманському напрямку Сили оборони України, як вказано, "вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".