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Силы обороны продолжают наступление на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях, сообщили в четверг в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны продолжают наступление на трех направлениях - Генштаб

Цитата

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на трех направлениях: Мелитопольском, Бердянском и Лиманском", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook. 

Детали

Как сообщается, на направлении Ровнополь – Старомайорское "имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Враг, по сообщению, применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение. При этом несет большие потери.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины, как указано, "вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

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