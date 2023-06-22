На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступление, есть продвижение еще до километра - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Силы обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжают наступление, еще больше продвинулись - на расстояние до километра, сообщил в четверг спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также должны выполнять планы по обороне в нашей зоне ответственности. Есть продвижение в сторону противника до 1 км, речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта", - сказал Шершень.
Детали
По словам спикера, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали украинские позиции на Таврическом направлении. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию. "Чаще всего и наиболее интенсивно враг атаковал на востоке - в Донецкой области в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор - отступил", - отметил Шершень.
"Самое главное - с нашей стороны потерь позиций не допущено", - подчеркнул спикер Сил обороны Таврического направления.
Шершень также сообщил, что за минувшие сутки артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1 212 огневых задач, "среди прочего также контрбатарейная борьба".
"Вчера вечером подразделениями ПВО Таврического направления уничтожили 2 воздушные цели - БПЛА “Орлан-10” и “Zala” - это разведчики. Ориентировочные потери противника за сутки: убитыми - 129 оккупантов, ранеными — 236 оккупантов, в плен взято 5", - сообщил Шершень.
Дополнение
Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.