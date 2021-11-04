На Майдані Незалежності висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні

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100 тисяч тюльпанів надав Почесний Консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке. У період цвітіння тюльпанів у квітні-травні 2022 року відбудеться низка двосторонніх ініціатив для зміцнення культурних, економічних та соціальних відносин двох країн.

"Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами як у галузі культурного обміну, так і в питаннях залучення інвестицій. Також ми вдячні представникам Нідерландів за шану до Героїв Небесної Сотні, які вибороли Європейський шлях України", – наголосив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Він окремо зазначив, що, незважаючи на обмеження через пандемію коронавірусу, Київ активно підтримує взаємовигідні міжнародні зв’язки на всіх рівнях співпраці.

Додамо

Проект із висадження 100 тисяч тюльпанів у Києві вперше був реалізований минулого року за ініціативи Почесного консула України в Амстердамі у співпраці з Посольством України в Нідерландах та Київською міською державною адміністрацією. У травні 2021 року тюльпани розквітли на Майдані Незалежності у Києві.