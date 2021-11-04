На Майдане Независимости высадят 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни

Детали

100 тысяч тюльпанов предоставил почетный Консул Украины в Амстердаме Эмиэль де Севрен Жаке. В период цветения тюльпанов в апреле-мае 2022 года состоится ряд двусторонних инициатив для укрепления культурных, экономических и социальных отношений двух стран.

"Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами как в области культурного обмена, так и в вопросах привлечения инвестиций. Также мы благодарны представителям Нидерландов за уважение к Героям Небесной Сотни, которые завоевали Европейский путь Украины", - отметил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Он отдельно отметил, что, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, Киев активно поддерживает взаимовыгодные международные связи на всех уровнях сотрудничества.

Добавим

Проект по высадке 100 тысяч тюльпанов в Киеве впервые был реализован в прошлом году по инициативе Почетного консула Украины в Амстердаме в сотрудничестве с Посольством Украины в Нидерландах и Киевской городской государственной администрацией. В мае 2021 года тюльпаны расцвели на Майдане Независимости в Киеве.