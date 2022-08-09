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На майданчику Запорізької АЕС радіаційний фон в межах норми - Старух

На майданчику Запорізької АЕС радіаційний фон в межах норми - Старух

Київ • УНН

 • 1667726 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Радіаційний фон наразі в межах норми у тимчасово зайнятому місті Енергодар та на майданчику Запорізької АЕС. Блоки атомної станції в цілому захищені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Блок самої атомної станції захищений досить непогано, відповідно треба, я не знаю, що зробити… Але ми не можемо гарантувати безпеку, тому що на станції знаходяться озброєні люди, і що ще в них є і якої потуги, обсяги й куди воно бомбанути може, ми ж не знаємо. Блоки в цілому захищені. Щодо радіаційної безпеки, то наразі вона в межах норми, це 12-15 мкР/год і на самому майданчику, і в місті», - розповів Старух.

Деталі

Проте він зазначив, що у сухому сховищі ядерного палива не такі потужні захисні системи.

«Хоча там також і бетон товстий, але не такі потужні захисті системи, як на самих блоках атомної станції. Тому небезпека існує», - сказав Старух.

Доповнення

Запорізька атомна електростанція на ранок 9 серпня продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.

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