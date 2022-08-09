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На площадке Запорожской АЭС радиационный фон в пределах нормы - Старух

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Радиационный фон в пределах нормы во временно занятом городе Энергодар и на площадке Запорожской АЭС. Блоки атомной станции в целом защищены. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Блок самой атомной станции защищен достаточно неплохо, соответственно надо, я не знаю, что сделать… Но мы не можем гарантировать безопасность, потому что на станции находятся вооруженные люди, и что еще у них есть и какой силы, объемов и куда оно бомбить может, мы же не знаем. Блоки в целом защищены. Что касается радиационной безопасности, то сейчас она в пределах нормы, это 12-15 мкР/час и на самой площадке, и в городе", - рассказал Старух.

Детали

Однако он отметил, что в сухом хранилище ядерного топлива не столь мощные защитные системы.

"Хотя там также и бетон толстый, но не такие мощные защиты системы, как на самих блоках атомной станции. Поэтому опасность существует", – сказал Старух.

Дополнение

Запорожская атомная электростанция на утро 9 августа продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

После вражеских обстрелов Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на Запорожскую АЭС до конца месяца.

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