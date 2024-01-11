На Лимано-Куп'янському напрямку мінус 50 одиниць техніки рф, кількість атак ворога повертається на рівень, як до похолодання - Фітьо

На Лимано-Куп'янському напрямку знищено ще 50 одиниць ворожої техніки, кількість ворожих атак знову повертається на показники, яких росіяни дотримувалися до похолодання, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише УНН.

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За учора на Куп'янському напрямку відбито п'ять атак ворога, на Лиманському напрямку - шість ворожих атак, вказав він.

За даними Фітьо, ворогом завдано чотири авіаційні удари та застосовано 16 дронів-камікадзе. Здійснено 475 артилерійських обстрілів.

Нашими захисниками ліквідовано 141 загарбника, декількох взято у полон.

Знищено 50 одиниць техніки, серед яких чотири танки, чотири БМП та три БТР.

Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, будемо говорити, кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання