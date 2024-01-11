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На Лимано-Куп'янському напрямку мінус 50 одиниць техніки рф, кількість атак ворога повертається на рівень, як до похолодання - Фітьо

На Лимано-Куп'янському напрямку мінус 50 одиниць техніки рф, кількість атак ворога повертається на рівень, як до похолодання - Фітьо

Київ • УНН

 • 24776 перегляди

Українські війська знищили 50 одиниць ворожої техніки на Лимано-Куп'янському напрямку; кількість атак з боку противника зросла до рівня, що передував похолоданню.

На Лимано-Куп'янському напрямку знищено ще 50 одиниць ворожої техніки, кількість ворожих атак знову повертається на показники, яких росіяни дотримувалися до похолодання, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише УНН.

Деталі

За учора на Куп'янському напрямку відбито п'ять атак ворога, на Лиманському напрямку - шість ворожих атак, вказав він.

За даними Фітьо, ворогом завдано чотири авіаційні удари та застосовано 16 дронів-камікадзе. Здійснено 475 артилерійських обстрілів.

Нашими захисниками ліквідовано 141 загарбника, декількох взято у полон.

Знищено 50 одиниць техніки, серед яких чотири танки, чотири БМП та три БТР.

Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, будемо говорити, кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання

- сказав Фітьо.

Свого роду "Чорнобаївка": на Куп'янському напрямку окупанти наступають однією і тією ж дорогою, їх там неодноразово знищують - Фітьо11.01.24, 09:18 • 30587 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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