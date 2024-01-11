На Лимано-Купянском направлении минус 50 единиц техники рф, количество атак врага возвращается на уровень, как до похолодания - Фитьо

На Лимано-Купянском направлении уничтожено еще 50 единиц вражеской техники, количество вражеских атак снова возвращается на показатели, которых россияне придерживались до похолодания, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет УНН.

Детали

За вчера на Купянском направлении отражено пять атак врага, на Лиманском направлении - шесть вражеских атак, указал он.

По данным Фитьо, врагом нанесены четыре авиационных удара и применены 16 дронов-камикадзе. Осуществлено 475 артиллерийских обстрелов.

Нашими защитниками ликвидирован 141 захватчик, несколько взяты в плен.

Уничтожено 50 единиц техники, среди которых четыре танка, четыре БМП и три БТР.

Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, будем говорить, количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания - сказал Фитьо.

Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо