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На Львівщині вибухнула граната: є постраждалі

На Львівщині вибухнула граната: є постраждалі

Київ • УНН

 • 24082 перегляди

Двоє чоловіків були госпіталізовані після вибуху гранати у Львівській області.

У Львівській області сьогодні, 25 січня, внаслідок вибуху гранати травмувались двоє чоловіків, поліцейські встановлюють обставини події. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Львівської області.

Деталі

Як повідомляється, близько 6.30 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє жителів райцентру віком 25 та 27 років - вони госпіталізовані.

Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Тетяна Краєвська

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