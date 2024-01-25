На Львовщине взорвалась граната: есть пострадавшие

Во Львовской области сегодня, 25 января, в результате взрыва гранаты травмировались двое мужчин, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

Как сообщается, около 6.30 поступило сообщение о взрыве, который произошел недалеко от кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди.

Правоохранители установили, что телесные повреждения в результате взрыва получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет - они госпитализированы.

Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по их словам, они нашли.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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