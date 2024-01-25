На Львовщине взорвалась граната: есть пострадавшие
Двое мужчин были госпитализированы после взрыва гранаты во Львовской области.
Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС Оливер Вергеи провели переговоры относительно процесса вступления Украины в ЕС, сосредоточившись на обеспечении соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге, повредив несколько квартир, пострадавших нет. Полиция расследует инцидент, который квалифицируется как хулиганство.
Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш
Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.
Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ
Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.
Королевский дом Швеции отказался от шоколада мирового бренда, владелец которого попал в перечень спонсоров войны в Украине
Королевский дом Швеции разорвал связи с производителем шоколада Marabou, принадлежащим компании Mondelez, после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень спонсоров войны.
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
Несмотря на технический сбой в системе "Шлях", по данным Государственной пограничной службы, увеличение очередей на пунктах пропуска не зафиксировано. Сбой также повлиял на работу ИТ-систем "Укртрансбезопасности", "Укрпочты" и "Нафтогаза".
"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области
Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области.
МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"
Министерство иностранных дел Украины сделало критическое заявление из-за выбора HBO сербского актера Милоша Биковича, сторонника рф, для съемок в третьем сезоне сериала "Белый лотос".
ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.