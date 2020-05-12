На Львівщині змія вкусила дитину

За даними ЗМІ, 11 травня у селі Явора Турківського району, на власному подвір’ї, хлопчика (2011 року народження) змія вкусила у праву кисть. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Турківську ЦРЛ.

Цього ж дня в лісі поблизу селища Славське Сколівського району, змія укусила у ліву кисть чоловіка (1980 року народження), якого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.

Нагадаємо, чоловік потрапив до лікарні через укус змії.