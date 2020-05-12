Во Львовской области змея укусила ребенка

По данным СМИ, 11 мая в селе Явора Турковского района, в собственном дворе, мальчика (2011 года рождения) змея укусила в правую кисть. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.

В этот же день в лесу вблизи поселка Славское Сколевского района, змея укусила в левую кисть мужчину (1980 года рождения), которого в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ.

Напомним, мужчина попал в больницу из-за укуса змеи.