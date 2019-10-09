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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Львівщині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано шестеро людей

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса травми отримали шестеро людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції. 

На Львівщині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано шестеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня близько 18.30 у місті Радехів. 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Skoda Fabia, яким керував 32-річний мешканець Луганської області та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 70-річного місцевого мешканця.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобуса, усі жителі району віком 26, 31, 47 та 50 років, а також водій та 50-річна пасажирка легковика.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у ДТП під Миколаєвом загинули двоє осіб з керівництва поліції області

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