На Львівщині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса травми отримали шестеро людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня близько 18.30 у місті Радехів.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Skoda Fabia, яким керував 32-річний мешканець Луганської області та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 70-річного місцевого мешканця.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобуса, усі жителі району віком 26, 31, 47 та 50 років, а також водій та 50-річна пасажирка легковика.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у ДТП під Миколаєвом загинули двоє осіб з керівництва поліції області