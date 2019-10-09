Во Львовской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса травмы получили шесть человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября около 18.30 в городе Радехов.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 32-летний житель Луганской области и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 70-летнего местного жителя.
В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса, все жители района в возрасте 26, 31, 47 и 50 лет, а также водитель и 50-летняя пассажирка легковушки.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области