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На Львівщині зіткнулись автобус та легковик, є загиблий і травмовані

На Львівщині зіткнулись автобус та легковик, є загиблий і травмовані

Київ • УНН

 • 10473 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Львівщині через зіткнення автобуса та легковика загинула одна людина, ще троє травмувались. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що подія трапилась 17 серпня, о 7:50 на автодорозі "Київ-Чоп", у селі Нагірне Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Scenic - 63-річний житель Тернопільської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу де скоїв зіткнення з автобусом "Еталон".

"За кермом автобуса сполученням "Стрий-Матків" знаходився 34-річний мешканець міста Сколе. Від отриманих травм внаслідок ДТП загинула 59-річна пасажирка легковика, жителька Тернопільської області. Водія "Renault" та двох його пасажирів - жінку і чоловіка, доставлено у лікарню, їх діагнози уточнюються. В автобусі перебувало 22 пасажири – ніхто з них не постраждав", — повідомили у Нацполіції.

За фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Львівщині внаслідок ДТП постраждало троє дітей.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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