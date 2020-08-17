Во Львовской области столкнулись автобус и легковушка, есть погибший и травмированные
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Во Львовской области из-за столкновения автобуса и легковушки погиб один человек, еще трое травмировались. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Отмечается, что событие произошло 17 августа, в 7:50 на автодороге "Киев-Чоп", в селе Нагорное Сколевского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Scenic - 63-летний житель Тернопольской области, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Эталон".
"За рулем автобуса сообщением "Стрый-Маткив" находился 34-летний житель города Сколе. От полученных травм в результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка легковушки, жительница Тернопольской области. Водитель Renault и двух его пассажиров - женщину и мужчину, доставили в больницу их диагнозы уточняются. В автобусе находилось 22 пассажира - никто из них не пострадал", - сообщили в Нацполиции.
По факту следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области в результате ДТП пострадало трое детей.