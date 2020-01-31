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На Київщині затримали чоловіка, який 7 років тому вбив та закопав тіло таксиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На Київщині затримали чоловіка, який 7 років тому застрелив таксиста, закопав тіло та спалив машину. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

На Київщині затримали чоловіка, який 7 років тому вбив та закопав тіло таксиста

"У 2012 році під час поїздки зі Львова додому, в одне з сіл Городоцького району, зловмисник пострілом у голову вбив водія таксі, після чого закопав його тіло у полі та спалив автомобіль", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у поліції, наприкінці червня 2012 року до правоохоронців за допомогою звернулась 52-річна львів’янка. Жінка повідомила, що її 27-річний син, котрий працює водієм таксі, напередодні виїхав на роботу і більше ніж добу з ним немає зв’язку. Чоловіка оголосили у розшук та в подальшому слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

У той самий день на території Пустомитівського району біля лісопосадки було виявлено спалений автомобіль Opel Astra, яким користувався зниклий таксист. Автомобіль був повністю знищений вогнем.

"Поліцейські розглядали різні версії розвитку подій, проте жодна з них не знаходила свого підтвердження. Розслідування тривало і на початку 2019 року, завдяки проведеним оперативним заходам, правоохоронці виявили на території Городоцького району рештки людського тіла, закопаного у полі. Як в подальшому встановили експерти, тіло належало чоловіку, котрий помер внаслідок вогнепального поранення в голову, а саме – розшукуваному 27-річному таксисту", - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 26-річний мешканець Городоцького району. 28 червня 2012 року у Львові він сів у таксі - автомобіль Opel Astra, яким керував 27-річний водій та поїхав додому, в одне з сіл Городоцького району. Дорогою між чоловіками виник конфлікт, під час якого пасажир пострілом у голову вбив водія, а потім закопав тіло та спалив автомобіль.

Зловмисника оголосили у розшук 30 січня 2020 року співробітники Управління карного розшуку поліції Львівщини спільно зі своїми київськими колегами встановили місцеперебування та затримали його у Київській області.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства, йому загрожує покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, чоловік, який зґвалтував 12-річну дівчинку, її літню бабусю та вбив двох кішок, отримав 13 років тюрми.

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