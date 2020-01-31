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В Киевской области задержали мужчину, который 7 лет назад убил и закопал тело таксиста

Киев • УНН

 • 17471 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который 7 лет назад застрелил таксиста, закопал тело и сжег машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

В Киевской области задержали мужчину, который 7 лет назад убил и закопал тело таксиста

"В 2012 году во время поездки из Львова домой, в одно из сел Городокского района, злоумышленник выстрелом в голову убил водителя такси, после чего закопал его тело в поле и сжег автомобиль", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, в конце июня 2012 года в стражей порядка за помощью обратилась 52-летняя львовянка. Женщина сообщила, что ее 27-летний сын, который работает водителем такси, накануне выехал на работу и больше суток с ним нет связи. Мужчину объявили в розыск и в дальнейшем следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

В то же день на территории Пустомытовского района у лесопосадки был обнаружен сожженый автомобиль Opel Astra, которым пользовался пропавший таксист. Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

"Полицейские рассматривали различные версии развития событий, однако ни одна из них не находила своего подтверждения. Расследование продолжалось и в начале 2019 года, благодаря проведенным оперативным мероприятиям, правоохранители обнаружили на территории Городокского района остатки человеческого тела, закопанного в поле. Как в дальнейшем установили эксперты, тело принадлежало мужчине, который умер в результате огнестрельного ранения в голову, а именно - разыскиваемому 27-летнему таксисту", - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к убийству мужа причастен 26-летний житель Городокского района. 28 июня 2012 года во Львове он сел в такси - автомобиль Opel Astra, которым управлял 27-летний водитель и поехал домой, в одно из сел Городокского района. По дороге между мужчинами возник конфликт, в ходе которого пассажир выстрелом в голову убил водителя, а затем закопал тело и сжег автомобиль.

Злоумышленника объявили в розыск 30 января 2020 года сотрудники Управления уголовного розыска полиции Львовской области совместно со своими киевскими коллегами установили местонахождение и задержали его в Киевской области.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку, ее летнюю бабушку и убил двух кошек, получил 13 лет тюрьмы.

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