На Львівщині зареєстрували ще 15 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 15 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 83 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.