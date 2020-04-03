На Львівщині зареєстрували ще 15 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 15 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 83 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період 10:30 по 16:30, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 15 осіб. Пацієнти з міста Львова, Кам‘янка-Бузького, Жовківського, Пустомитівського районів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 46 осіб.
"На самоізоляції знаходяться 158 осіб. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ", - зазначається в повідомленні.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 303 людини.
"За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 206 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 83 особи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Львові у двох лікарів підтвердили коронавірус.