Во Львовской области зарегистрировали еще 15 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 15 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 83 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период 10:30 по 16:30, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 15 людей. Пациенты из города Львова, Каменка-Бугского, Жовкивского, Пустомытовского районов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 46 человек.
"На самоизоляции находятся 158 человек. За все время выписано - 99 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 303 человека.
"По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 206 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус. По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 83 человека", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове у двух врачей подтвердили коронавирус.