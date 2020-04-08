На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Львівщині за минулу ніч, на 8 годину ранку 8 квітня, з'явилося ще 13 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 117 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 22:00 7 квітня по 8:00 8 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на самоізоляції - 305 осіб. За увесь час виписано - 112 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої тяжкості. У 9-ти пацієнтів стан тяжкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.
"Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 502 людини. За увесь час в сумі у 353 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус", - зазначається в повідомленні.
Також станом на зараз, як вказали в ОДА, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 117 осіб.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали. За офіційними даними МОЗ, на 9 годину 8 квітня у Львівській області — 36 випадків коронавірусної хвороби.