На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Львівщині за минулу ніч, на 8 годину ранку 8 квітня, з'явилося ще 13 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 117 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.