Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на коронавирус

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской области за минувшую ночь, на 8 часов утра 8 апреля, появилось еще 13 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 117 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.