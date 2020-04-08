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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69202 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на коронавирус

Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 21435 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской области за минувшую ночь, на 8 часов утра 8 апреля, появилось еще 13 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 117 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В период с 22:00 7 апреля по 8:00 8 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Пациенты из города Львова и Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на самоизоляции - 305 человек. За все время выписано - 112 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 9-ти пациентов состояние тяжелое. 2 пациентов на аппарате ИВЛ.

"В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 502 человека. За все время в сумме у 353 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", - отмечается в сообщении.

Также по состоянию на сейчас, как указали в ОГА, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 117 человек.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели. По официальным данным Минздрава, на 9 часов 8 апреля во Львовской области - 36 случаев коронавирусной болезни.

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