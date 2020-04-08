Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской области за минувшую ночь, на 8 часов утра 8 апреля, появилось еще 13 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 117 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 22:00 7 апреля по 8:00 8 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Пациенты из города Львова и Пустомытовского района", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на самоизоляции - 305 человек. За все время выписано - 112 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 9-ти пациентов состояние тяжелое. 2 пациентов на аппарате ИВЛ.
"В целом во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 502 человека. За все время в сумме у 353 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", - отмечается в сообщении.
Также по состоянию на сейчас, как указали в ОГА, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 117 человек.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели. По официальным данным Минздрава, на 9 часов 8 апреля во Львовской области - 36 случаев коронавирусной болезни.