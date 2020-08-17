На Львівщині за добу 128 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Львівщині підтверджено вже 12 079 випадків інфікування коронавірусом, з яких за останню добу - 128. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 592 ПЛР-тести, з них 128 — позитивні. Серед них львів'ян — 80. Залишок проб у холодильнику — 306", - йдеться у повідомленні.
Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено — у 12079 осіб, 334 людини померли. 3261 пацієнт одужало.
Нагадаємо, з 17 серпня в Україні оновили карантинні зони.