Во Львовской области за сутки 128 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во Львовской области подтверждено уже 12 079 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки - 128. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 592 ПЦР-тесты, из них 128 - положительные. Среди них львовян - 80. Остаток проб в холодильнике - 306", - говорится в сообщении.
Всего в области коронавирусную инфекцию обнаружено - у 12 079 человек, 334 человека умерли. 3261 пациент выздоровели.
Напомним, с 17 августа в Украине обновили карантинные зоны.