На Львівщині за добу 115 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 20 липня підтверджено 8115 випадків інфікування коронавірусом, з них 115 — за останню добу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 8115 осіб, 209 людей померло. 1605 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 532 ПЛР-тести, з них 115 — позитивні. Серед них львів'ян — 63. Залишок проб у холодильнику — 162.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.