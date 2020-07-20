Во Львовской области за сутки 115 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 20 июля подтверждено 8115 случаев инфицирования коронавирусом, из них 115 - за последние сутки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 8115 человек, 209 человек умерли. 1605 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 532 ПЦР-тесты, из них 115 - положительные. Среди них львовян - 63. Остаток проб в холодильнике - 162.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.