На Львівщині врятували чоловіка, якого засипало в траншеї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У місті Винники Львівської області сьогодні рятувальники дістали чоловіка, якого засипало в траншеї під час проведення земляних робіт. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
“Під час проведення земляних робіт на чоловіка, 1961 року народження, зсунувся шар ґрунту. Внаслідок цього чоловіку засипало нижні кінцівки. Рятувальники вивільнили потерпілого та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув чоловік, який їхав на велосипеді.