Во Львовской области спасли мужчину, которого засыпало в траншее
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В городе Винники Львовской области сегодня спасатели достали мужчину, которого засыпало в траншее во время проведения земляных работ. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
“Во время проведения земляных работ на мужчину, 1961 года, сдвинулся слой почвы. В результате мужчине засыпало нижние конечности. Спасатели освободили пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде.