На Львівщині водій наїхав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля отримав травми співробітник патрульної поліції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 23 січня, близько 15.00, на автодорозі Київ-Чоп у селі Гамаліївка Пустомитівського району, співробітник Управління патрульної поліції Львівської області зупинив автомобіль Porsche Macan, водій якого порушив Правила дорожнього руху.
Під час перевірки документів, водій даної іномарки, 27-річний житель міста Луцьк, не виконав законні вимоги поліцейського та вчинив наїзд на нього. З тілесними ушкодженнями правоохоронець госпіталізований.
За цим фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині оголосили про підозру чоловіку, який на кордоні з Польщею не надав доступу до автомобіля співробітнику СБУ та наїхав на нього.