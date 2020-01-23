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Чоловіку, який на кордоні з Польщею збив співробітника СБУ, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 16065 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині оголосили про підозру чоловіку, який на кордоні з Польщею не надав доступу до автомобіля співробітнику СБУ та наїхав на нього. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Чоловіку, який на кордоні з Польщею збив співробітника СБУ, повідомили про підозру

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області встановили, що 30 жовтня 2019 року близько восьмої години ранку на Міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краковець – Корчова" співробітник Управління Служби безпеки України у Львівській області зупинив автомобіль Toyota Land Cruiser, який заїхав на територію України з Республіки Польща.

"Правоохоронець представився водію та звернувся до нього з законною вимогою надати доступ до транспортного засобу для огляду. Проте водій, 36-річний мешканець міста Мостиська, не виконав вимогу працівника правоохоронного органу та, вчинивши наїзд на нього, поїхав з місця події. Внаслідок наїзду співробітник Служби безпеки України отримав тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.

Слідчі поліції Львівщини 22 січня повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області зловмисники вчинили опір поліцейському та напали на нього, завдавши тілесні ушкодження. 

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