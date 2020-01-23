Мужчине, который на границе с Польшей сбил сотрудника СБУ, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Во Львовской области объявили о подозрении мужчине, который на границе с Польшей не предоставил доступа к автомобилю сотруднику СБУ и наехал на него. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
Во время досудебного расследования следователи Главного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры области установили, что 30 октября 2019 года около восьми часов утра на Международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчевая" сотрудник Управления Службы безопасности Украины во Львовской области остановил автомобиль Toyota Land Cruiser, который заехал на территорию Украины из Польши.
"Правоохранитель представился водителю и обратился к нему с законным требованием предоставить доступ к транспортному средству для осмотра. Однако водитель, 36-летний житель города Мостиска, не выполнил требование сотрудника правоохранительного органа и, совершив наезд на него, уехал с места происшествия. В результате наезда сотрудник Службы безопасности Украины получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Следователи полиции Львовской области 22 января сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области злоумышленники оказали сопротивление полицейскому и напали на него, нанеся телесные повреждения.