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Во Львовской области водитель наехал на полицейского

Киев • УНН

 • 14650 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля получил травмы сотрудник патрульной полиции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Во Львовской области водитель наехал на полицейского

Так, 23 января, около 15.00, на автодороге Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района, сотрудник Управления патрульной полиции Львовской области остановил автомобиль Porsche Macan, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Во время проверки документов, водитель данной иномарки, 27-летний житель города Луцк, не выполнил законные требования полицейского и совершил наезд на него. С телесными повреждениями правоохранитель госпитализирован.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области объявили о подозрении мужчине, который на границе с Польшей не предоставил доступ к автомобилю сотруднику СБУ и наехал на него.

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