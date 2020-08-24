На Львівщині внаслідок перекидання автомобіля загинув чоловік та травмувався ребенок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Львівщині водій легковика не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого один пасажир загинув, а другого з травмами госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“23 серпня, близько 20:30 на автодорозі у селі Старий Яр Яворівського району, водій автомобіля Volkswagen Vento, мешканець села Старий Яр 1987 року народження, з’їхав у кювет та перекинувся”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП одна людина загинула та одну госпіталізували.
“Внаслідок ДТП на місці події загинув пасажир автомобіля — місцевий мешканець 1963 року народження та у стані середнього ступеня важкості, госпіталізовано у Яворівську ЦРЛ 1 неповнолітнього пасажира — місцевого мешканця 2015 року народження”, — долається у повідомленні.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажного автомобіля, внаслідок чого водій та пасажир легковика загинули.